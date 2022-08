Nessun Iframes

GOZZANO - 11-08-2022 -- Si chiama "Lib(e)ro scambio" la nuova iniziativa a cura della biblioteca comunale di Gozzano, che si svolge al piano terra della biblioteca, negli orari di apertura al pubblico, e al sabato mattina sotto il portico della biblioteca, in occasione del mercato settimanale.

Queste le regole



- I libri del lib(e)ro scambio possono essere presi in qualsiasi momento durante gli orari di apertura, avvisando la Biblioteca, e non hanno vincoli di restituzione.



- È possibile prendere un numero massimo di 2 libri per volta, lasciandone, se possibile, un numero pari portati da casa.



- I libri lasciati al lib(e)ro scambio devono essere in buone condizioni e posti ordinatamente sugli scaffali. La Biblioteca si riserva il diritto di eliminare i testi non ritenuti adatti.



- È assolutamente vietato lasciare al lib(e)ro scambio scatoloni, borse o altri contenitori pieni di libri.



- Attenzione a non confondere i libri presi in prestito dalla Biblioteca con quelli presi al lib(e)ro scambio: i libri etichettati e timbrati vanno consegnati al banco prestiti in Biblioteca e NON vanno lasciati sugli scaffali del lib(e)ro scambio al piano terra.