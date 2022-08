Nessun Iframes

GOZZANO – 12-08-2022 -- L’Asdc Gozzano con uno scarno comunicato sui suoi profili social ha annunciato l’annullamento delle prime due amichevoli in programma: non si è effettuata la partitella in famiglia prevista ieri al D’Albertas e nemmeno i rossoblù affronteranno i milanesi dell’Alcione sabato mattina a Dormelletto. Non sono state fornite motivazioni in merito alla decisione. Resta per ora confermato l’allenamento congiunto di sabato pomeriggio alle 16.30 con la Brianza-Olginatese. (FAB)