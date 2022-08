Nessun Iframes

MADONNA DEL SASSO- 17-08-2022-- posizionata a cura della Fondazione Cavaliere del lavoro Alberto Giacomini, presso “Bianconiglio tea & more” a Madonna del Sasso, la prima delle 42 “Dina Repower”, moderna postazione di ricarica per 4 ebike elettriche contemporaneamente che possono anche essere agganciate in sicurezza, così da poter tranquillamente godere delle passeggiate sulle alture del lago d’Orta o a gustare i prodotti tipici del territorio.

È stata attivata in occasione della Festa degli Scalpellini che si tiene ogni anno a Madonna del Sasso.

“Siamo felici, come Fondazione Giacomini – commenta Andrea Giacomini, responsabile della Fondazione stessa - di inserire ed attivare qui a Madonna del Sasso e in questa data, festa degli Scalpellini, la prima delle 42 “Dina Repower” che posizioneremo a breve attorno al lago d’Orta. Questo perché mio nonno Giuseppe Giacomini, detto Secondo, padre di Alberto al quale è dedicata la Fondazione, era uno scalpellino e le nostre origini partono proprio da qui. Con questa nuova iniziativa proseguiamo quindi col nostro progetto di Sostenibilità e Mobilità per il lago ed il territorio in coerenza e collaborazione con il Contratto di Lago ed Ecomuseo Cusius. Nell’occasione auguriamo quindi Buone Feste di Ferragosto e dell’Assunta a tutti e, in particolare agli E-bikers, Buone Gite e Pedalate senza fatica”.