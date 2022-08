Nessun Iframes

OMEGNA- 17-08-2022-- Nuovi orari per l’ufficio anagrafe di Omegna. Sino al 31 agosto 2022 i Servizi Demografici (anagrafe, elettorale, stato civile) saranno a disposizione dei cittadini nei seguenti orari: lunedì 9:30-13:30; martedì 9:30-12:30; giovedì 9:30-13:30; venerdì 9:30-12:30. Il mercoledì l’ufficio resterà chiuso. Solo disponibilità telefonica il sabato, dalle 9 alle 11, al numero 3384934523, per i servizi di stato civile e per denunce di nascita e di morte.