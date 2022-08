Nessun Iframes

OMEGNA - 17-08-2022 -- L'ASL VCO fa sapere che in occasione della serata dello spettacolo piromusicale di domenica 28 agosto 2022,

come richiesto dal Comitato Festeggiamenti di San Vito, il Punto di Primo Intervento del Coq Omegna, in via straordinaria, rimarrĂ aperto sino alle ore 24.00.