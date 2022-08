Nessun Iframes

AMENO- 17-08-2022-- Proseguirà almeno sino a domani notte la chiusura dell’acqua imposta dal 16 agosto con ordinanza nel comune di Ameno, per contrastare l’emergenza idrica.

Rubinetti all’asciutto in orario notturno, dalle 23 alle 6.30, in viale Matteotti, viale Trento, viale Trieste, via D. Chiesa, via N. Sauro, via A. Marchesi e le frazioni di Vacciago e Lortallo.