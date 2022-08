Nessun Iframes

OMEGNA - 19-08-2022 -- La Paffoni Fulgor Basket si è radunata nel pomeriggio di ieri nella sede di via Mazzini ad Omegna. Al discorso iniziale di istruzioni del DS Filippo Fanchini ha seguito la consegna del materiale tecnico ai ragazzi, che si sono diretti al Pala Bagnella per il primo appuntamento dell’anno sportivo.

Coach Quilici ha poi parlato ai ragazzi, dando alcuni input per le prime settimane di attività. L’allenatore ha posto l’attenzione sulla necessità di conoscersi, diventare un gruppo unito e - partendo da questi presupposti - migliorare di settimana in settimana per arrivare alla miglior versione possibile della squadra. Annunciati anche i capitani che, eccezionalmente, saranno due: Jacopo Balanzoni e Tommaso Minoli.

I giocatori hanno poi effettuato le prime misurazioni e, da domattina, incominceranno le attività con i primi test fisici. Da lunedì si introdurranno anche gli allenamenti con basket. (c.s)