OMEGNA- 19-08-2022-- Sono le ore degli ultimi ritocchi per allestire la patronale di Omegna. Domani, infatti, sarà la giornata di apertura per i festeggiamenti in onore di San Vito. Inaugurazione alle 18 con l’inizio delle celebrazioni religiose e i momenti più istituzionali.

L’evento di grande richiamo sulle sponde del Cusio porterà negli angoli più caratteristici mercatini (nell’area giardini del lungolago), concerti (in largo Cobianchi), cultura (in piazza Beltrami) e intrattenimento per bambini allo spazio dedicato ai bambini al forum. Un aspetto sempre giovane per questo evento, che a discapito della longevità della manifestazione -119 edizioni- propone appuntamenti adatti a tutte le età.

In occasione della patronale tornano anche le crociere serali sul lago, organizzate dalla Navigazione Lago d'Orta.

La manifestazione si concluderà il 29 agosto.