OMEGNA- 19-08-2022-- A un anno dalla riapertura del Punto di primo intervento presso l’ospedale di Omegna, i sindaci ASL VCO segnalano mancanza o assenza di ortopedici. Situazione che si palesa proprio accanto al Centro Ortopedico il Quadrante con un servizio gestito in forma condivisa fra COQ e Azienda sanitaria.

Una situazione che ha spinto a inviare una lettera ufficiale ad Asl in cui sono riportati esempi recenti di pazienti (nello scritto si specifica si tratti di almeno 5 casi nella sola giornata di lunedì 8 agosto) che, arrivati al PPI evidenziando difficoltà di carattere ortopedico, sono stati indirizzati ai presidi di Verbania o Domodossola per la "mancanza di ortopedici" disponibili a effettuare le consulenze.

Nella lettera, firmata dal sindaco Quarna Sopra, si legge anche la testimonianza di un caso emblematico: “Nella stessa giornata (8 agosto, ndr) una persona con frattura all'omero è stata fasciata e rimandata a casa indirizzando un eventuale possibilità di assistenza e/o intervento sempre a Verbania o Domodossola. Peccato che a Verbania non vi fossero posti letto e che la prima data utile per un adeguato intervento fosse solo per il 17 agosto”.

A questo quadro ha prontamente risposto Asl VCO, ricordando che i traumatizzati che presentino condizioni di gravita o criticità dovrebbero attivare il 118 o recarsi al Dea, se in condizioni autonomia. Inoltre sottolinea che il COQ svolgere attività ortopedica programmata e non traumatologica.

In ogni caso, si legge nella risposta di Asl, “Per garantire un supporto specialistico ortopedico al PPI per la gestione dei piccoli traumi osteomuscolari è stato convenuto con la Direzione generale del COQ, che loro personale medico specialista in ortopedia-traumatologia assicuri una consulenza specialistica che al momento è garantita solo per poche ore di apertura a PPI”.

Per quel che riguarda la carenza di personale, però, nessuna smentita: “Anche l’ospedale di Omegna risente dell’attuale grave carenza di medici che nello specifico della realtà omegnese, come comunicato dalla Direzione del COQ, dovrebbe essere superata nel mese di ottobre con l’ingresso in servizio di nuovi specialisti”.