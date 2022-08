Nessun Iframes

OMEGNA- 22-08-2022-- Sabato 20 agosto, alle 17, ha preso ufficialmente il via la 119° edizione della festa di San Vito, una delle tradizioni più radiose del territorio, che da oltre un secolo incanta turisti provenienti da ogni parte del mondo. Palcoscenico dell’inaugurazione è stato Largo Cobianchi, che si affaccia sul golfo di Omegna. Con il taglio del nastro sotto le logge del palazzo di città, il vicesindaco Mimma Moscatiello ha invitato a “vivere Omegna con entusiasmo e con un sorriso”, sulle note dell’inno di Mameli eseguito dalla Nuova Filarmonica Omegnese, che tanti petti ha scosso e inebriato. Sul palco delle autorità erano presenti tra gli altri il parroco don Gian Mario Lanfranchini, il vice presidente della provincia Rino Porini e il presidente del comitato festeggiamenti Valentino Valentini.

Non è potuto certo mancare un commosso ricordo del primo cittadino Alberto Soressi, prematuramente scomparso.

Nel suo discorso Valentini ha sottolineato che “Con questa edizione vogliamo fare un primo passo verso il ritorno alla normalità, una normalità sempre nel solco della tradizione. Ma qual è la tradizione di San Vito? La tradizione è la processione con la benedizione del lago, i fuochi artificiali, il banco di beneficenza. Auguro che la festa di San Vito sia una festa in famiglia, occasione per ricordare gli amici, il sindaco Alberto Soressi, tutti i presidenti del comitato di San Vito e i volontari che sono andati avanti. La festa non è baldoria ma è la gioia di incontrarci sapendo che anche in questo tempo un po’ faticoso custodiamo quest’occasione per chi verrà dopo di noi. La processione con il vescovo e la serata dei fuochi d’artificio sono segno di speranza e di sorriso – ha evidenziato poi il prevosto don Gian Mario Lanfranchini”. Nei giorni a venire saranno tanti gli appuntamenti di cultura, spettacolo ed enogastronomia che attenderanno omegnesi e turisti, nella caratteristica bellezza di questo meraviglioso angolo di Piemonte.