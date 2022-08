Nessun Iframes

OMEGNA - 22-08-2022 -- Come ogni anno, sul palco di San Vito, è andata in scena la presentazione della Fulgor Basket.

Un folto numero di tifosi sotto al palco, le famiglie e i bimbi del minibasket, in una splendida serata estiva ad Omegna si è iniziato a respirare il clima che porta alla nuova stagione.

Sul palco sono saliti tutti i membri dello staff tecnico e logistico della prima squadra, con l’intervento di coach Quilici e del Direttore Sportivo Filippo Fanchini. Dopodiché è toccato a tutti i giocatori, che a turno sono intervenuti sul palco rispondendo a qualche domanda, per permettere ai nostri tifosi di conoscerli meglio. Lorenzo Segala ha fatto esplodere di gioia tutti i bimbi del minibasket: “Sono nato e cresciuto qui, vestire questa maglia è un onore, a tutti voi dico di allenarvi duramente, di impegnarvi e soprattutto di divertirvi”. Poi il padrone di casa, Jacopo Balanzoni: “Sono al quinto anno alla Fulgor, alla fine dovrò dare la maturità - ha affermato sorridendo il nuovo capitano della Paffoni - scherzi a parte, come ogni anno proveremo a vincere il maggior numero di partite". Infine l’altro capitano, Tommaso Minoli: “Essere capitano di un club così storico è un onore, porterò tutta la mia esperienza per aiutare la squadra”.

Da oggi sono iniziate a pieno regime le attività di preparazione alla nuova stagione. (c.s)