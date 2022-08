Nessun Iframes

PETTENASCO- 22-08-2022-- Dopo aver registrato consumi elevati nel fine settimana Acqua Novara VCO ha comunicato che si rende necessaria una nuova chiusura notturna nel comune di Pettenasco. Rubinetti all’asciutto, dunque, oggi, 22 agosto dalle 23 alle 6.30.

Nel comune, per far fronte all’emergenza idrica resta in vigore l'ordinanza nr. 10/2022 che prevede il divieto di prelevare e consumare acqua potabile per usi differenti da quello domestico, igienico e alimentare.

Restano a disposizione alla sede comunale (all'interno del portone d'entrata) e alla chiesa di Crabbia sacchetti d'acqua potabile a disposizione della cittadinanza per emergenza.