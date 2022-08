Nessun Iframes

OMEGNA- 23-08-2022-- Il cantante della solidarietà a sarà a San Vito 2022 per il progetto Oratorio donazione defibrillatore. Dove c’è musica c’è sempre un momento di grande solidarietà con Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà che sarà in largo Cobianchi alle 21.

La serata proseguirà alle 21,30 con Inediti tributo Pausini. A seguire Noreda Graves, cantante e cantautrice americana del North Carolina, è una delle voci soul più apprezzate d’America. Il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B. Tra le sue influenze ci sono James Brown, Aretha Franklin e le Clark Sisters.

Per la rassegna San Vito bimbi: alle 21, al Forum è in programma Storie di Giulio e di altri conigli. Tana per tutti.

Tutte le sere attivo il punto di ristoro in centro città, presso Oratorio Sacro Cuore, con i piatti tipici. Menù e programma delle serate su www.sanvito-omegna.it. Prenotazioni: 331 3251572.

Inoltre, l’area giardini ospiterà anche questa sera espositori artigianali, commerciali e hobbisti, con aree gastronomiche per la Fiera del lago e delle valli del Cusio. Infine, nei giardini di piazza martiri Omegna lake e food.