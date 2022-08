Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE - 23-08-2022 -- E' stata sottoscritta nella giornata di ieri 22 agosto 2022 tra l’ASL VCO e il Comune di Gravellona Toce la messa a disposizione in diritto di superficie a tempo indeterminato di un’area di 3.770 mq in Via Stampa, per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità.

L’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di assistenza territoriale con 20 posti letto e svolge la funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con personale di area infermieristica e operatori socio sanitari, con il coinvolgimento e il supporto dei Medici di Famiglia.

L’ospedale di Comunità è finanziato con il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – presentato dall’Italia sulla Missione 6 per contrastare la crisi post pandemica.

Il direttore generale dell'ASL Chiara Serpieri e il sindaco di Gravellona Toce

Giovanni Morandi esprimono soddisfazione per l’avvio dell’inter per la realizzazione della struttura sanitaria, che andrà ad implementare i posti letto per la degenza di continuità assistenziale.

"Invitalia - sottolinea la nota dell'ASL - ha attivato le procedure per l’appalto integrato che prevede la progettazione e la costruzione dell’Ospedale di Comunità e delle Case di Comunità, che nel territorio dell’ASL VCO sono previste a Domodossola, Omegna e Verbania. Prosegue quindi, con rispetto dei tempi previsti, il percorso verso la realizzazione degli interventi fondamentali rispetto alla continuità delle cure e dell'integrazione dei servizi, previsti dal PNRR.

L’ASL sta attivando le procedure per la realizzazione a Omegna della Centrale Operativa Territoriale".