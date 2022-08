Nessun Iframes

ARMENO- 23-08-2022-- Concerti e conferenze tenuti da importanti interpreti del panorama chitarristico italiano. Questo è Guitar master lago d’Orta, il festival dicato alle sei corde in partenza il 29 agosto.

Una sesta edizione che sarà aperta da Solo duo, coppia formata da Lorenzo Micheli e Matteo Mela, lunedì 29 agosto alle 21, alla chiesa di San Rocco in località Bagnalera. La stessa location ospiterà, martedì 30, il concerto “aperitivo” con Giacomo Susani alle 18.15.

Mercoledì 31 ci si sposterà, invece, a Casa De Padri per il concerto conferenza con il liutaio Gabriele Lodi e la chitarra romantica di Enrica Savigni. Giovedì 1 settembre, alle 21, ad Ameno concerto di Alexandra Whittingham. Venerdì 2 doppio appuntamento: alle 18.15 concerto “aperitivo” a Casa Badanelli con Simone Cutilli, mentre al Santuario di Luciago alle 21 concerto “Savarez” con Gabriel Bianco.

La rassegna si chiuderà sabato 3 settembre con il concerto finale degli allievi in programma alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

La rassegna è curata da Lorenzo Olivieri e Francesco Biraghi.