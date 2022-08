Nessun Iframes

OMEGNA- 24-08-2022-- Ancora musica protagonista delle serate di San Vito 2022.

Nella collegiata di Sant’Ambrogio alle 20.30 si esibiranno i Crazy Brass, gruppo d’ottoni ecclettico ed estremamente dinamico, costituito da giovani musicisti professionisti che collaborano con numerose importanti orchestre italiane e estere. Programma con musiche di: Paul Dukas, J. S. Bach, G. Rossini, G. Füssl.

In largo Cobianchi dalle 21.30, invice, ci sarà Dance Story Four con musiche degli anni 70/80 in attesa dell’arrivo sul palco di Andrea Mingardi. Cantautore, scrittore porterà a Omegna il blues, il twist, il rock, il beat trascinando il pubblico ad un vero e grande momento di vita e musica. Accompagnato dal Maestro Maurizio Tirelli e da Emanuela Cortesi.

A San vito bimbi protagonista il Corpo dei Volontari del Soccorso Città di Omegna Odv che, dalle 20.30, farà conosce il primo soccorso attraverso giochi adatti ai più piccoli. Dalle 21.15, invece, show di “Luci itineranti” e piccola spettacolo di fuochi artificiali.

Tutte le sere attivo il punto di ristoro in centro città, presso Oratorio Sacro Cuore, con i piatti tipici. Menù e programma delle serate su www.sanvito-omegna.it. Prenotazioni: 331 3251572.

Inoltre, l’area giardini ospiterà anche questa sera espositori artigianali, commerciali e hobbisti, con aree gastronomiche per la Fiera del lago e delle valli del Cusio. Infine, nei giardini di piazza martiri Omegna lake e food.