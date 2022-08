Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO-24-08-2022-- Arianna Casiraghi, Daniel Rayneau-Kirkhope e la cagnolina Zola hanno concluso il loro viaggio attraverso l’Europa per diffondere il messaggio: "Bicycles will save the world".

Sabato 13 luglio 2019 i due giovani ricercatori, seriamente impensieriti per la salute della Madre Terra, decisero di impegnarsi personalmente facendo qualcosa di concreto, nello specifico un viaggio durante il quale promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto “amico” dell’ambiente per combattere le gravi e incessanti minacce poste dai cambiamenti climatici e dall'inquinamento: “Siamo preoccupati per il cambiamento climatico e crediamo che la bicicletta rappresenti una speranza -dicono Arianna e Daniel-.”

Il viaggio non è sempre stato semplice: problemi di salute, cattive condizioni meteo e la pandemia hanno dilatato i tempi ma oggi, nonostante diverse pause forzate dovute a cause di forza maggiore, i due ragazzi hanno concluso la loro missione di sensibilizzazione volta a creare una maggiore consapevolezza e a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo alternativo all’automobile.

È bello sottolineare che l’impresa di Arianna e Daniel rappresenta anche un record: con gli oltre 7.000 km che hanno percorso, infatti, i due giovani hanno creato il più grande disegno Gps mai realizzato al mondo, disegno che ovviamente riproduce una bicicletta gigante, simbolo del loro impegno quotidiano volto a tutelare il più possibile l’ambiente.

Qui di seguito l’intervista che Arianna e Daniel hanno rilasciato a noi di News24.