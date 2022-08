OMEGNA- 24-08-2022-- Un nuovo asilo nido comunale per la frazione Cireggio. Ammesso, con riserva, nei progetti finanziati dal PNRR. Per realizzarlo arriverà un contributo da 2 milioni e 850 mila euro.

Un finanziamento sostanzioso, che mette tutti d’accordo: in una nota il centrodestra si dice pronto dare supporto per non perdere la golosa occasione.

Si legge nella nota diffusa dai gruppi consiliari di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia:

“Apprendiamo con grande piacere dell'ammissione del progetto del nuovo asilo nido comunale, seppur con riserva, al contributo PNRR di 2 milioni e 850 mila euro. Si tratta di un progetto importante, fortemente voluto dalla giunta di centrodestra per garantire alle famiglie omegnesi un servizio di eccellenza in una struttura moderna ed efficiente, sia dal punto di vista funzionale che energetico.

Auspichiamo che l'Amministrazione Comunale si attivi in tempi brevissimi con gli adempimenti necessari a convalidare l'importante contributo, senza incorrere in ritardi o rallentamenti che potrebbero pregiudicarne la conferma. Ci preoccupano non poco, infatti, le parole del vicesindaco circa l'ubicazione della struttura. Pensiamo sia un errore privare Cireggio, che con la nuova struttura si confermerà essere il quartiere di riferimento per i servizi per l'infanzia, dell'asilo nido, ma soprattutto temiamo che la ricerca di un nuovo sito possa portare alla perdita dell'importante contributo. Un timore tutt'altro che infondato, dato che il centrosinistra non è nuovo a perdere contributi, così come accaduto durante la giunta Mellano con il contributo Cariplo.

Anche in virtù della prossima scadenza della giunta provvisoria guidata da Moscatiello, chiediamo quindi che nelle scelte relative alla realizzazione del nuovo asilo nido siano coinvolte anche le forze di minoranza. Riteniamo che il consiglio comunale e le commissioni consiliari siano il luogo più indicato per affrontare un tema così importante”.