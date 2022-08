Nessun Iframes

AMENO - 25-08-2022 -- Il Comune di Ameno ha comunicato che il progetto IL QUADRIBORGO, che lo vede capofila in partenariato con LIS LAB Performing Arts, Associazione Dragolago e Mastronauta, ha ottenuto i fondi del PNRR nell’ambito delle iniziative per la “Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”.

Soltanto 289 comuni su 1800 in tutta Italia si sono aggiudicati i fondi e il Comune di Ameno è stato l’unico nella provincia di Novara.



Un milione e seicentomila euro che verranno utilizzati nell’arco del quadriennio 2022/2026 per la realizzazione di IL QUADRIBORGO, un polo multifunzionale di aggregazione, formazione e animazione culturale, un propulsore di iniziative culturali, artistiche e sociali fondato su quattro temi (Arte, Natura, Cultura, Comunità) e declinato in due ambiti d’azione distinti ma fortemente complementari:



• IL QUADRILATERO, localizzato nel Borgo storico, nell’area di Piazza Cavalieri (ex serra) e nell’area dell’Ostello che pone in relazione e connessione i luoghi esistenti e quelli di nuova costituzione;



• IL QUADRIFOGLIO, localizzato nel bellissimo territorio boschivo ed escursionistico, che promuove e connette i luoghi della natura, i cammini e i sentieri. Dunque un progetto complesso, di valorizzazione e rigenerazione per il territorio che vedrà il coinvolgimento di vari enti territoriali; IL QUADRIBORGO riguarderà non solo il risanamento conservativo e l'adeguamento funzionale delle costruzioni, ma vuole anche potenziare e valorizzare il nucleo pubblico del borgo, dando ad esso la configurazione di un sistema funzionale alla generazione di ricadute concrete a livello culturale, sociale, turistico e economico. L’educazione al patrimonio della comunità locale punterà a valorizzare in un’ottica sostenibile anche il patrimonio naturalistico del borgo racchiuso lungo i 33 km dei Sentieri del Quadrifoglio entro cui sarà sviluppata un’offerta culturale ed esperienziale legata ai temi dell’ambiente. Il progetto è attualmente nella fase iniziale di avvio. Occorre procedere inizialmente alla creazione di un’apposita squadra di persone che, nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, sia in grado di organizzare e gestire il progetto in tutte le fasi operative e di rendicontazione necessarie. Non appena questa struttura operativa sarà attivata, verranno organizzate delle riunioni con la popolazione per meglio presentare ed illustrare il progetto e per condividerne con tutti le finalità e gli obiettivi.