PETTENASCO - 25-08-2022 -- Il Comune di Pettenasco ha reso noto che Acqua Novara VCO ha comunicato la decisione di procedere a chiusure notturne all'erogazione dell'acqua per le prossime 4 notti, quindi fino alla mattina di lunedì 29 agosto. L'orario delle chiusure è quello compreso fra le 23 e le 6.30 come già avvenuto nei giorni scorsi.



Così in una nota diffusa, il sindaco Mauro Romagnoli: “Ancora oggi ci siamo confrontati con il Gestore del servizio idrico Acque Novara VCO. Al momento non hanno soluzione alla carenza di alimentazione del Bacino sito in Valle del Pescone. La linea Selviana

Pratolungo e Crabbia invece al momento non presenta criticità.

Si è sottolineata la loro carenza di programmazione, di investimenti effettuati negli ultimi anni e carenza di presidio degli aumenti di consumo che “solo loro presidiano o dovrebbero presidiare”.

Si è richiesta alimentazione con cisterne che risulta però impossibile per accesso tortuoso e impraticabile al bacino.

Si è richiesto incontro con i dirigenti per discutere di temi di:

- Futuri investimenti;

- Analisi e trend consumi;

- Piani di emergenza.

Per ora non hanno soluzioni diverse da quelle di chiusura notturna.

Assicuro da parte mia il massimo impegno per effettuare le pressioni dovute presso il gestore ma nello stesso tempo richiamo tutti al massimo impegno per limitare consumi e sprechi".