MIASINO- 26-08-2022-- Nel contesto di Villa Nigra a Miasino, nei giorni sabato 27 e domenica 28 agosto, si terrà la prima edizione del Festival etnico e orientale.

Scuole e professionisti del settore di alterneranno tra conferenze e dimostrazioni di arti marziali, yoga, naturopatia, iridologia, benessere, bookcoaching, ayurveda e tattoo.

Per le arti marziali saranno due i protagonisti:

Marco Amatucci istruttore di Krav Maga, spiegherà l’utilizzo di questa disciplina nella conferenza: “Cos’è il krav Maga e a che cosa serve” sabato ore 16.00 e domenica ore 17.00 presso Orangerie di Villa Nigra.

Dimostrazioni nel corso delle due giornate.

Davide Surace istruttore di Qi Gong, Kung fu, TaijiQuan. Terrà durante le giornate rappresentazioni di tali discipline

Per lo yoga:

Roberta Longo istruttrice di yoga, naturopata e iridologa con pprofondimento : benessere e Iridologia sabato alle18.00 all’Orangerie di villa Nigra. Al mattino aprirà le giornate dando a tutti la possibilità di praticare insieme a lei.

Per benessere psicofisico :

Simone Cipriano terapista in medicina ayurvedica e in tecniche del panchakarma integra terapie fisiche con educazione respiratoria.

Approfondimenti all’Orangerie: sabato alle 17.00 “Respiro e postura, queste sconosciute: è possibile rallentare l’invecchiamento fisico e mentale?”.

Domenica alle 16.00 “Sistema immunitario, nutrizione e infiammazione cellulare: il punto di vista della scienza sui loro legami con la sindrome del long-Covid19”.

Nella Mattinata di sabato e in quella di domenica terrà due sedute di ginnastica integrata postura e respiro “Calmaria”, Livia Negri, professionista con il suo “movimentosano” contribuisce al benessere tramite un approccio

somatico del metodo Feldenkrais.

Approfondimenti : sabato ore 14.30 "i segreti della pelle" rituali femminili di bellezza e benessere (teoria e pratica); domenica 10.30 "Menopausa Felice" la Cina la chiama la seconda primavera… scopriamo perché; Graziella Ridolfo di Evolvo libri libraia ed equilibraia con bookcoaching : i libri sono il suo metodo per aiutare a trovare l’equilibrio per evolvere.

Approfondimenti: workshop sabato ore 10.00 e domenica ore 14.30 all’Orangerie con: “donne che corrono coi lupi” ricontattare la fonte del feminino attraverso le storie e le fiabe e con Fabrizio Ofria percussionista, insegnate di yoga. Ha sostenuto un percorso di diversi anni nella scuolaMetamundo di Cristobal Jodorowsky da cui ne ha tratto insegnamenti olistici.

Ci introdurrà nel regno dei tatuaggi archetipici: “Teleutai Archetipal Tatau: ritorno alle origini del tatuaggio” con la tecnica Handpoke.