LAGO D'ORTA - 26-08-2022 -- Nuova stagione in vista e nuovo nome per i Jacks di San Maurizio d'Opaglio. La nuova denominazione sarà Basket Jacks Lago d'Orta. Sarranno sempre i Jacks e la base per partite e campionati sarà sempre San Maurizio d'Opaglio, ma ora anche nella denominazione vengono meglio rappresentate le bambine e i bambini del territorio che frequentano i corsi a Gozzano, Miasino e Ameno.

Si è ancora in attesa di confermare gli spazi palestra da parte dei gestori per questa nuova stagione sportiva, ma intanto è confermata la formazione dei gruppi minibasket nei quattro centri. Sono settanta le bambine e i bambini che giocano e questo permetterà finalmente di avere qualche gruppo mono annata; un Day Camp estivo fiore all'occhiello del territorio; una stretta collaborazione con le amministrazioni comunali; la collaborazione, che si sta consolidando sempre più, con Arona Basket. Sarà proprio con Arona che faranno giocare per quest'anno gli Under 13 che si affacciano al mondo del basket giovanile. Saranno in stretta sinergia per far continuare a giocare le bambine in un vero settore giovanile femminile ed assieme renderanno più facile far giocare a minibasket coloro che abitano nel Vergante. Nel frattempo, sono ben sette i gruppi ai nastri di partenza: Esordienti 2011/2012, Aquilotti 2013/2014, Scoiattoli 2015, Motricità 2017/2018 a San Maurizio e Gozzano; Scoiattoli 2015 e Pulcini 2016 a Miasino; Motricità 2017/2018 ad Ameno. A seguirli ci sarà uno staff straordinario, giovane e con esperienza.

[email protected] o 3291314009.