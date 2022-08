Nessun Iframes

OMEGNA - 26-08-2022 -- Questi i principali eventi odierni previsti nel fitto programma di San Vito.

Nell'ambito del "Salotto di Diderot", alle 17.30 in piazza Beltrami, appuntamento con "L'ospite inatteso". Relatore Mario Franchini,, direttore di Oncologia, ASL VCO.

In largo Cobianchi, invece alle 19,00 Contadini in piazza Inaugurazione parco giochi. Riviviamo la piazza - Madonna del Popolo con incontri Culturali e Colturali



Alle 20,30 Chiesa della Madonna del Popolo Corale di San Cipriano



Alle 21,30 All That Drama, Canzoni rock/punk rock che spaziano dai Fall Out Boy, ai Muse, ai Nothing But Thieves, con qualche reinterpretazione rock di alcune canzoni pop attuali. Lisa Barletta (cantante), Alessandro Prestigiacomo (basso), Massimo Sinatra (batteria) e Gianluca Poma (chitarra)



Alle 22,45 il Duo Idea pseudonimo di Daniele Maignatti e Adriano Battistoni, la coppia più divertente di musicisti comici italiani dalla trasmissione Zelig. La loro specialità è cantare canzoni famose cambiandone la musica (attingendo dalle melodie di altre canzoni), alterando il testo invece solo per quel poco che bastava ad adattarlo alla nuova melodia.