OMEGNA - 26-08-2022 -- Dopo lo stop imposto dalla pandemia ritorna ad Omegna lo spettacolo piromusicale organizzato, come da tradizione, in occasione della festa di San Vito, manifestazione che, quest’anno più che mai, rappresenta un importante momento di unità e comunione per tutta la città.

L’appuntamento coi i fuochi piromusicali è per le ore 21.30 di domenica 28 agosto e lo show porta la firma unica ed inconfondibile di GFG Pyro di Fabio Graziani, un’eccellenza nel settore che da anni tiene grandi e piccini con il naso all’insù ad ammirare cieli illuminati di magia e poesia.

“E’ una grande gioia tornare ad organizzare lo spettacolo per la nostra città. Il Covid ci aveva obbligato a fermarci ma ora siamo prontissimi a ripartire. -dichiara Fabio Graziani- I fuochi saranno lanciati da 11 chiatte e lo show come di consueto sarà intenso e coinvolgente. Solitamente leghiamo i nostri spettacoli a dei temi precisi per la festa di San Vito, invece, abbiamo deciso di svincolarci dagli argomenti di stretta attualità e di proporre uno show fresco e leggero per permettere al nostro pubblico di evadere dalla realtà e di trovare rifugio in un momento di piacevole spensieratezza. I fuochi di domenica danzeranno sulle hit musicali del momento quali, ad esempio, ‘La dolce vita’ di Fedez, Tananai, Mara Sattei e ‘I love you baby’ di Jovanotti e per l’apertura dello spettacolo abbiamo ideato una sorpresa che vi invito a vivere domenica sera insieme a noi.”

r.a.