Nessun Iframes

OMEGNA - 26-08-2022 -- A detta di tutti è stata un vero grande successo la Mostra di modellismo ferroviario che si è tenuta presso Sala Santa Marta di via Cavallotti ad Omegna. Dopo una mancanza di una decina di anni è tornata all’interno dei festeggiamenti di San Vito la tradizionale mostra ferromodellistica che ha presenta anche un paio di accurati plastici in movimento.

La Mostra è stata curata da Ferdinando Franchini ed Enrico Soncini che hanno esposto riproduzioni di locomotori e carrozze curate in ogni particolare tecnico. Ad ogni bambino, infine, che ha visitato la mostra ha ricevuto in dono un articolo di modellismo.

Gli orari: Da Lunedì a Venerdì dalle 21 alle 23

Sabato e Domenica dalle 10 alle 12

dalle 15.30 alle 19 dalle 20.30 alle 23