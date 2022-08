Nessun Iframes

OMEGNA - 26-08-2022 -- Si è radunata giovedì scorso la Paffoni Fulgor Basket di coach Daniele Quilici. La squadra da lunedì ha iniziato ad aumentare i carichi, introducendo la palla a spicchi nel proprio programma e mettendo le basi per costruire al meglio la struttura della squadra che affronterà la stagione 2022-2023. Assieme al neo allenatore rossoverde tracciamo un bilancio dei primissimi giorni di lavoro.

“Le prime impressioni sono senz’altro buone - le parole di coach Quilici dopo una settimana di allenamenti. Abbiamo fatto un grande lavoro in estate per cercare i profili che ritenevamo giusti e l’entusiasmo e l’energia che stiamo vivendo in questi giorni è senz’altro di buon auspicio. Chiaramente la maggior parte del lavoro adesso è volta a costruire le fondamenta sotto un punto di vista fisico, ma è anche il momento della reciproca conoscenza sia tecnica, sia umana e oltre che della comprensione di come dovremo affrontare le difficoltà e la fatica”.