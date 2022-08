Nessun Iframes

GOZZANO – 29-08-2022 – Gozzano e Giana Erminio si affrontano nel primo turno di Coppa Italia in un caldo pomeriggio ancora estivo. Esordio ufficiale per i padroni di casa, secondo impegno per la formazione di Gorgonzola che nel preliminare aveva superato nettamente 0-5 lo Stresa Vergante. Alla fine la spuntano gli ospiti col punteggio di 0-1 ma per la squadra di Mister Schettino non è un dramma.



La Coppa a questi livelli è davvero una manifestazione collaterale e la memoria torna alla stagione 2013/4 quando i rossoblù arrivarono fino alla semifinale ma pagarono il conto con la retrocessione in Eccellenza nel campionato. Inoltre, e più importante, la squadra ha dimostrato di essere sulla buona strada, di fronte ad un avversaria di alto livello che ha confermato molti degli elementi che lo scorso anno ne facevano parte tra i professionisti.

Domenica al D’Albertas arriverà il Pinerolo per la prima di campionato e il livello salirà.



La cronaca. Parte forte il Gozzano con Palma che al 3° sfiora il palo alla destra di Pirola con un bel diagonale. Al 5° il gioco si interrompe per una rovinosa caduta della segnalinee signora Greta Pasquesi di Rovigo, che viene soccorsa dai massaggiatori delle due formazioni e può riprendere a sbandierare. La partita ha un attimo di stanca senza grosse occasioni, poi al 33° Vono scende in velocità sulla sinistra, Schettino lo aveva appena cambiato di lato con Sangiorgio, centra proprio per quest’ultimo che da due passi al volo spara alto sopra la traversa. Due minuti e Corno atterra lo stesso Sangiorgio sul limite dell’area, punizione. La batte Mazzotti che colpisce la barriera e non ottiene che un corner. Al 42° la grande occasione è per il Giana: punizione dalla fascia di Marotta che pesca la testa di Perna a centro area: Vagge si salva in angolo. Si va al riposo dopo 5 minuti di recupero. La ripresa inizia con la rete del Giana Erminio. E’ il 50° Fall, un po’ dimenticato in area riceve un cross dalla fascia sinistra ed è lesto a colpire mettendo alle spalle del portiere rossoblù. Passano 5 minuti e Perna impegna ancora Vagge di testa, ne esce l’ennesimo corner. Al 60° Fall si presenta a tu per tu con Vagge ma mette a lato e frana a terra. Infortunio con conseguente sostituzione. Al 71° punizione di Mazzotti, cross per il centrale brasiliano Brondani da Luz, salito in attacco, che svetta di testa ma colpisce la traversa. Al 73° il Giana va vicino al raddoppio: Calmi lancia Fumagalli che conclude, Vagge ancora una volta mette in angolo. Al minuto 84 bella azione personale di Vono, il suo tiro è respinto dalla difesa. Il pallone finisce a Sangiorgio che crolla a terra, il Gozzano reclama il rigore, l’arbitro, signor Federico Tassano di Chiavari ammonisce il numero 11 cusiano per simulazione. Due minuti e Molinari mette in mezzo ancora per Sangiorgio che, appostato sul palo sinistro a un paio di metri dalla linea di porta, calcia incredibilmente a lato. I minuti di recupero stavolta sono 6, succede però poco e ai trentaduesimi di finale di Coppa approda il Giana Erminio. (FAB)



Gozzano - Giana Erminio 0 – 1 (0-0)



MARCATORE: 50° M. Fall (G)



GOZZANO: A. Vagge, M. Turato (↓ 23' st), F. Nicastri, R. Gemelli (↓ 11' st), I. Brondani Da Luz, D. Dama (↓ 35' st), E. Rao (↓ 23' st), N. Mazzotti, M. Palma (↓ 1' st), R. Vono, L. Sangiorgio

A disposizione: L. Vallacchi, M. Di Giovanni (↑ 23' st), E. Scarpa, S. Pennati (↑ 11' st), N. Montalbano, K. Kouadio (↑ 35' st), R. Molinari (↑ 23' st), D. Kambo, F. De Filippo (↑ 1' st)

All: Massimilano Schettino



GIANA ERMINIO: C. Pirola, L. Caferri (↓ 34' st), S. Perico, M. Marotta, L. Corno, M. Colombara, C. Messaggi (↓ 1' st), C. Ghilardi (↓ 34' st), M. Fall (↓ 19' st), F. Perna (↓ 19' st), A. Lamesta

A disposizione: A. D'Aniello, N. Previtali, L. Brioschi (↑ 1' st), G. Gorghelli (↑ 34' st), L. Mandelli, S. Gaye, M. Ballabio (↑ 34' st), S. Calmi (↑ 19' st), T. Fumagalli (↑ 19' st)

All: Andrea Chiappella



AMMONITI: M. Turato (G), E. Rao (G), M. Palma (G), L. Sangiorgio (G)



ARBITRO: Signor Federico Tassano di Chiavari

GUARDALINEE: Signora Greta Pasquesi di Rovigo e signor Riccardo Liotta di San Donà di Piave



NOTE: Leggero infortunio alla segnalinee signora Pasquesi al 5° minuto. Giornata calda e soleggiata. Spettatori circa 200. Recuperi 5 minuti nel primo tempo e 6 nel secondo.

Nessun Iframes