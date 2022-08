Nessun Iframes

OMEGNA -29-08-2022 -- C’era grandissima attesa per lo spettacolo piromusicale organizzato in occasione dei festeggiamenti di San Vito a Omegna e lo show non ha deluso le aspettative, anzi…in questo 2022 l'evento ha regalato al pubblico quell’emozione in più strabiliando per bellezza ed intensità.



Nella serata di domenica 28 agosto sono state moltissime le persone che non hanno voluto mancare al ritorno dei fuochi artificiali ad Omegna dopo due anni di stop imposto dall’emergenza sanitaria: grandi e piccini hanno affollato la città in attesa del primo botto che, dopo i saluti delle autorità, ha aperto il grande spettacolo piromusicale nel quale luci e colori hanno danzato sulle hit musicali del momento.



Omegna ha accolto con entusiasmo il ritorno dei suoi fuochi e tra applausi. La città ha vissuto un momento di festa vera grazie allo spettacolo di GFG Pyro di Fabio Graziani che, ancora una volta, ha portato nel capoluogo cusiano l’essenza più vera e bella della straordinaria arte pirotecnica.



“Dai primi riscontri il dato di affluenza ha confermato la previsione dei piani di sicurezza in 25000 persone presenti nelle zone a margine del lago -dichiara Valentino Valentini, presidente del Comitato festeggiamenti San Vito- A questo dato occorre aggiungere il pubblico stazionante sulle alture circostanti, nelle case d'abitazione prospicienti il lago e il pubblico sulle imbarcazioni provenienti da altre località del lago. Il tutto per un numero presunto complessivo di 35000 unità.”

