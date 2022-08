Nessun Iframes

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO- 30-08-2022-- A distanza di quasi 5 mesi dalla comunicazione dell’annullamento dell’Edizione 2022 di Un Paese a Sei Corde, la musica e l’arte ritornano a Casa Brioschi, a Lagna, frazione di S. Maurizio d’Opaglio, sabato 3 settembre alle 21.

La serata, a ingresso gratuito, vedrà esibirsi Marco Pagani e Rossella Rapisarda in giochi di parole e musica fra Shakespeare e il giardino della sede dell’associazione La finestra sul lago, che diventerà teatro per poesie e storie come cura dell'anima e del cuore.

Marco Pagani (foto) è musicista, compositore, educatore musicale. Alterna esibizioni live con la chitarra a composizione di colonne sonore per il teatro e il cinema. Chitarrista “fingerstyle”, classe 1966, fonde nella sua produzione diversi stili e influenze riconducibili al jazz, alla musica brasiliana contemporanea e alla grande opera di valorizzazione della chitarra.

Rossella Rapisarda è attrice e autrice. I primi passi sul palco sono con la scuola di Lecoq, poi la clownerie, poi a Mosca dove incontra il teatro di Cechov e di Shakespeare. Con alcuni “compagni di viaggio” fonda la compagnia "Eccentrici dadarò" e “Progetto La Gare”, che vincerà il premio di miglior compagnia emergente nel 2003 e diversi premi nazionali nel corso degli anni. Scrive e recita: spettacoli di prosa, di teatro ragazzi, visuali.