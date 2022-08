Nessun Iframes

MIASINO - 30-08-2022 -- Torna a Miasino domenica 4 settembre , a partire dalle 10-30, l'appuntamento con “Cortili d’autore “.



Il borgo sulle colline del Lago d’Orta apre i suoi giardini e le sue corti segrete per ospitare artisti e performer, trasformandosi così in un’affascinante Mostra diffusa. Il visitatore passerà dalle suggestioni di Palazzo Sperati e Villa Nigra alle atmosfere raccolte delle corti e dei giardini godendo dell’arte che vi sarà esposta presentata dagli stessi artisti.

Non mancherà la possibilità per i visitatori di seguire Cosetta Dal Cin, guida turistica accreditata, in un tour del borgo per conoscerne la storia e le curiosità. Inizio alle ore 15,00.



Presso la Locanda Dell’Antico Agnello i visitatori troveranno il “Menù di Cortili d’autore“ per gustare il meglio dei sapori locali.“Oca Mannara” Apicoltura di Ameno, dal Giardino dei semplici, addolcirà il cammino con assaggi del miele da loro prodotto.



“Dal Giardino di Casa Moretti sarà Michelangelo Di Cerbo -Terratrà – con i Racconti della terra di mezzo a dare voce alle narrative di un tempo. In questi orari : 11,30. – 12,00 , 15,30. – 16,00 , 17,00 – 18,00.”



Ore 17.00 presso l’orangerie di Villa Nigra a cura dell’associazione Donne della birra si terrà l’evento Sorsi diVersi…letture di narrativa in abbinamento alla degustazione di Birre artigianali piemontesi.