OMEGNA - 31-08-2022 -- La Paffoni Nel Cuore. È questo il claim della campagna abbonamenti 2022-2023 della Paffoni Fulgor Basket, che ha scelto Jacopo Balanzoni come uomo simbolo dopo avergli affidato il ruolo di co-capitano assieme a Tommaso Minoli.

Carlo Alberto Padulazzi e Michele Burlotto siedono assieme a Jacopo sul tavolo della conferenza stampa. Il General Manager della Paffoni spiega le ragioni di una scelta semplice, quella di aver messo Balanzoni al centro della campagna abbonamenti: “Jacopo ha dimostrato di essere una bandiera anche in momenti in cui, di fatto, non ne esistono più. Lui ama la Fulgor e la Fulgor ama lui, è stata una scelta condivisa da tutti e automatica”.

Poi è stato il momento del vicepresidente Michele Burlotto: “La Paffoni nel cuore è uno slogan che va anche oltre la nostra prima squadra, perché la Fulgor sta coinvolgendo sempre di più le famiglie, i giovani e i più piccoli che si approcciano per la prima volta alla pallacanestro. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere la passione per questo sport in tutto il territorio, ci impegneremo per continuare a farlo”.

Prima di dare la parola a Balanzoni è stato svelato in anteprima il video della campagna abbonamenti, che publicheremo oggi alle 18:00 sui nostri canali social.

“Nutro un grande senso di responsabilità per questa maglia - le parole di Balanzoni -, sono felice di poter essere ancora qui e giocherò per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Non vedo l’ora di tornare al palazzo e rivederlo pieno, con la nostra curva, i nostri storici tifosi e tutti i bimbi del minibasket con le famiglie”.

La serata è poi proseguita con un momento speciale per la Fulgor e per l’Associazione Kenzio Bellotti. Come ogni anno, in memoria del Dottor Rossi, la AKB ha donato la prima tessera d’abbonamento della stagione. Quest’anno, a riceverla, è stata Paola Tabozzi, sorella della mitica Marcella, scomparsa pochi mesi fa. A lei è stata anche regalata una maglia autografata da giocatori e staff della Serie B. (c.s)