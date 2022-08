Nessun Iframes

OMEGNA - 31-08-2022 -- Vendevano online piscine e vasche idromassaggio a prezzi molto convenienti, ma era tutta una truffa. Nei giorni scorsi il Commissariato di Omegna diretto dal vice questore Andrea Lefano, al termine di una complessa attività investigativa ha deferito alla Procura della Repubblica di Verbania, due uomini, di 59 e 37 anni, di cui uno beneficiario del reddito di cittadinanza, residenti nella provincia di Caserta per il reato di truffa aggravata continuata in concorso.

L’attività ha avuto origine da una denuncia presentata, verso la fine di luglio da un cittadino cusiano vittima di un raggiro attraverso inserzioni pubblicate su un sito web, clone di un sito esistente, che pubblicizzava l’ acquisto di piscine e vasche idromassaggio a prezzi modici e di molto sotto il valore commerciale effettivo.

Secondo gli inquirenti con questo sistema i due sono riusciti a portare a termine molteplici truffe per l’ammontare di oltre 10.000 euro nell’arco di un solo mese.

Grazie alla collaborazione con il provider web, il sito web è stato oscurato, interrompendo cosi l’attività criminosa ed evitando che altre vittime potessero incappare nella disavventura.

La Polizia di Stato ribadisce la necessità di prestare massima attenzione nell’effettuare acquisti in rete in poiché spesso offerte troppo vantaggiose, con prezzi fuori mercato, possono celare tentativi di truffa.