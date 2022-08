Nessun Iframes

OMEGNA- 31-08-2022 -- Dopo il successo delle passate edizioni torna ad Omegna “Grisulandia”, manifestazione ludica, informativa ed esperienziale nella quale i bambini potranno diventare “pompieri per un giorno” cimentandosi in varie attività.



Organizzato da ANVVFV Delegazione locale di Omegna, l’evento è in programma per domenica 4 settembre in piazza Martiri dalle ore 10 alle ore 18 con prove di coraggio, rilascio di attestato e medaglia per tutti i piccoli partecipanti, esposizione di mezzi, costruzioni lego e, novità di questo 2022, con la partecipazione di Dottor Clown VCO.

L’evento è aperto a tutti i bambini/ragazzi sino ai 18 anni di età, in funzione per tutta la giornata stand gastronomico e servizio bar per fare una pausa gustosa in compagnia degli amici pompieri.



“Quest’anno riusciamo a riportare il nostro evento a Omegna e siamo felicissimi di questo -commenta Thomas Ottina, presidente della Delegazione locale di Omegna dell’Associazione Nazione Vigili del Fuoco Volontari.- I bambini domenica troveranno un percorso studiato su misura per loro e potranno, ad esempio, spegnere un fuoco, salvare un gattino, attraversare il ponte tibetano, saltare sul materasso di salvataggio e sperimentare tante altre prove che permetteranno loro di ottenere il famoso diploma di "pompiere per un giorno". Ci tengo a sottolineare che domenica verrà ufficialmente esposto e presentato il nuovo automezzo pick up 4x4 polisoccorso acquistato dalla Delegazione e donato al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Omegna. Si tratta di un mezzo molto importante per noi e mi fa piacere ringraziare ancora una volta tutti i privati cittadini, le associazioni, i commercianti e le aziende locali e non che con le loro donazioni, aggiunte ai proventi raccolti nelle precedenti edizioni di “Grisulandia” e di “Pompieri natalizi” ci hanno permesso di raggiungere questo straordinario obiettivo. Il ricavato di domenica verrà utilizzato per sostenere il locale Distaccamento e una parte verrà donata in beneficenza", conclude Thomas Ottina.



Tutti in piazza, quindi, domenica ad Omegna per vivere questa manifestazione che oltre ad essere un’occasione di divertimento intelligente rappresenta anche un’opportunità per rinsaldare il rapporto tra la popolazione e i Vigili del Fuoco e per trasmettere ai più piccoli la cultura della sicurezza.



Per avere maggiori informazioni si può contattare il numero 335.6942247.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Foto edizione 2019