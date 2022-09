Nessun Iframes

OMEGNA - 01-09-2022 --E’ stata un vero grande successo il Salone di modellismo ferroviario che si è tenuto presso Sala Santa Marta di via Cavallotti ad Omegna durante le Feste di san Vito 2022. Dopo una mancanza di una decina di anni è tornata all’interno dei festeggiamenti omegnesi la tradizionale Mostra Ferromodellistica che ha presentato un paio di accurati plastici in movimento fra cui una copia della ferrovia Stresa-Mottarone con la riproduzione della motrice originale in scala N.

La Mostra è stata curata da Ferdinando Franchini ed Enrico Soncini che hanno pure esposto al folto pubblico che ha affollato il salone di Santa Marta riproduzioni di locomotori e carrozze curate in ogni particolare tecnico.

A dimostrazione dell’interesse del pubblico alla Mostra è il fatto che più di una serata la chiusura sia stata allungata fino ad oltre mezzanotte per soddisfare le tante visite di amatori e, soprattutto, tanti bambini affascinati dai convogli in movimento.

Infatti, martedì 30 agosto, a festeggiamenti conclusi e già in disarmo, la Mostra era ancora aperta per le visite di bambini del Forum accompagnati dal Presidente Tarcisio Ruschetti e dal Direttore Alberto Poletti come pure per i tanti gruppi dell’Oratorio omegnese. Tutti i bambini che hanno visitato la mostra ha ricevuto in dono un articolo di modellismo.