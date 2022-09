Nessun Iframes

OMEGNA- 02-09-2022-- Il Questore Luigi Nappi ha disposto la chiusura e dunque la sospensione della licenza di un pubblico esercizio sito sul lungolago di Omegna per un periodo di 5 giorni:

"Il provvedimento - si spiega in un comunicato- si è reso necessario a seguito del verificarsi di diversi episodi di violenza accaduti nel periodo estivo quali disordini e liti, verificatisi all'interno del locale o nelle sue adiacenze, e che hanno visto coinvolti giovani in animate discussioni, sfociate spesso in fattispecie di reato contro la persona.

Infatti, già nel mese di giugno, nel dehor esterno del locale si era verificata una lite tra due giovani per futili motivi che é costata una prognosi di 30 giorni ad uno dei due contendenti. Da allora, costante è stata l'attività di osservazione da parte della Polizia circa le frequentazioni del suddetto locale.

Nello scorso weekend, durante i festeggiamenti di San Vito, gli agenti di Polizia sono intervenuti presso il suddetto esercizio per ben due volle nell'arco di poche ore, a seguito di due distinte aggressioni che hanno visto l'intervento del personale del 118 per le cure mediche dei malcapitati.

Pertanto, l'aumento della frequenza di tali fenomeni e il crescente pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, con i disordini verificatisi e sfociati anche in atti di violenza, hanno indotto il Questore di Verbania a disporre l'immediata sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale chiusura dello stesso - per il periodo di 5 giorni - ai sensi dell'au. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".