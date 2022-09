Nessun Iframes

OMEGNA - 05-09-2022 -- Numeri da record per l’undicesima edizione di “Grisulandia”, manifestazione che si è svolta domenica 4 settembre a Omegna.

Un caldo sole settembrino ha abbracciato la piazza Martiri della città dove per l’intera giornata bambini e ragazzi hanno potuto sperimentare diverse attività che hanno permesso loro di ottenere l’ambito diploma di “pompiere per un giorno”.

“E’ stata una domenica strepitosa sotto tutti i punti di vista nella quale tanta, tantissima gente ci ha dimostrato ancora una volta affetto e vicinanza e questo ci ha fatto un enorme piacere -commenta Thomas Ottina, presidente della Delegazione di Omegna dell’Associazione Nazione Vigili del Fuoco Volontari- . E’ stata un’edizione da record nella quale circa 500 bambini hanno eseguito il percorso studiato ad hoc per loro e hanno ottenuto, dopo aver superato diverse prove, il famoso attestato di “pompiere per un giorno”. E’ stata un’emozione unica vedere i bimbi con gli occhi pieni di gioia ed emozione, è stato meraviglioso incontrare tutti quei sorrisi…”.

Fin dalla mattina il cuore di Omegna è stato invaso da tante famiglie che non hanno voluto mancare alla manifestazione organizzata da ANVVFV Delegazione di Omegna, un’occasione d’incontro speciale che, se ben compresa nella sua essenza più vera, oltre ad essere stata una colorata e divertente festa per i piccoli alla quale hanno partecipato anche i meravigliosi Dottor Clown VCO, è stata altresì un’interessante opportunità di avvicinamento della popolazione alla cultura della protezione civile da sempre ben rappresentata dai Vigili del Fuoco.

L’edizione 2022 di “Grisulandia” è piaciuta davvero molto ed è stata vissuta con effervescente entusiasmo da tantissime persone che hanno apprezzato sia le attività ideate per i bambini sia le proposte dello stand gastronomico che, attivo per l’intera giornata, ha consentito ai presenti di fare una pausa golosa e gustosa.

“Ringrazio di cuore tutte le persone che sono intervenute -conclude Ottina- e ringrazio anche tutti gli amici che ci hanno aiutato e hanno collaborato alla buona riuscita della giornata, grazie a tutti!”

r.a.

Nessun Iframes