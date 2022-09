Nessun Iframes

OMEGNA- 07-09-2022-- Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per le corse in motoscafo alla scoperta del Lago dei Draghi, evento sulle sponde del lago d’Orta.

Grandi draghi animatronici aspettano grandi e piccini a Omegna, sabato 10 e domenica 11 settembre.

Apertura delle biglietterie per i prenotati dalle 9:00. Il giro in motoscafo seguirà l’orario in base a quanto scelto in fase di prenotazione.

Oltre all’escursione sulle acque del lago, grazie alla collaborazione con Accademia di Dragologia sono previsti: esperimenti scientifici, riconoscimento di fossili di drago, una lezione di Dragologia, la prova di coraggio e la consegna dei diplomi ai partecipanti.

Queste attività non richiedono prenotazione e si svolgono presso il Forum di Omegna dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.



A queste si aggiungono attività facoltative non comprese nel biglietto e con pagamento sul posto (euro 2,50 ad attività) come arrampicata sulla parete mobile del drago e giro a cavallo con gli unicorni meccanici.



Punto ristoro disponibile presso il Forum o possibilità di pic-nic libero.

Prenotazioni al sito www.grottadibabbonatale.it.