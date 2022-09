Nessun Iframes

PETTENASCO - 07-09-2022 -- Sino al 18 settembre è possibile visitare la mostra intitolata “Grazie Giancarlo” che è stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 4 settembre al Museo dell’Arte della Tornitura del Legno di Pettenasco.



L’esposizione è dedicata all’artista Giancarlo Scotton che nel corso della sua vita si è sempre messo al servizio delle comunità in cui ha vissuto con impegno, passione, competenza e una squisita disponibilità. A Pettenasco, in particolare, Giancarlo ha aiutato attivamente i giovani del gruppo A&Team per la realizzazione del famoso presepe sul lago, un progetto importante e significativo in cui ha sempre creduto e al quale ha dedicato le sue migliori energie.



Il suo esserci, per Pettenasco e per le altre comunità in cui ha vissuto prima di giungere nel paese rivierasco, è sempre andato oltre la mera esecuzione di compiti materiali, diventando un vero e proprio punto di riferimento per le tante persone che l’hanno conosciuto.



Pittore di professione, Scotton ha sempre avuto una mente brillante, una sensibilità di rara intensità e soprattutto un animo generoso qualità, queste, che non sono mai passate inosservate e che sono rimaste nel cuore di molte persone anche dopo la sua scomparsa avvenuta il 24 settembre 2021 dopo una malattia contro la quale ha combattuto con consapevolezza e coraggio.



Giancarlo ha lasciato un grande vuoto e, proprio per omaggiarlo, la Pro Loco di Pettenasco e il gruppo A&Team, con il patrocinio del Comune di Pettenasco e la collaborazione di Ecomuseo Cusius, hanno organizzato questa mostra.



L'esposizione, come detto, è visitabile sino a domenica 18 settembre il venerdì, il sabato e la domenica con orario 10.00-12.00 / 16.00-18.00.



r.a.