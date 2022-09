Nessun Iframes

OMEGNA - 08-09-2022 -- Positivo il test di preparazione al primo appuntamento ufficiale della stagione per la Paffoni di coach Quilici. La Fulgor Basket ha affrontato Arona Basket, squadra di C Gold, con cui ha potuto mettere in pratica le prime idee di gioco in un contesto diverso da quello di allenamento. La sfida porta una buona cornice di pubblico al Pala Bagnella, entusiasmo nelle fila rossoverdi e qualche informazione in più allo staff tecnico che ha potuto osservare l’avanzamento dei progressi della squadra.

I parziali sorridono praticamente sempre alla Paffoni, che chiude sotto gli applausi del suo pubblico. Sabato un’altra occasione per vedere all’opera Balanzoni e compagni: alle 18:30 affronteranno Oleggio nel derby di Supercoppa.

Coach Quilici a fine partita è soddisfatto: “L’atteggiamento è quello giusto, la fatica è emersa col passare dei minuti, ma è anche un aspetto positivo dell’intensità espressa. A livello fisico stiamo bene, siamo in grado di spendere energie e siamo in linea con il programma di lavoro che è quello che ci interessa”.