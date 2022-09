Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO 08-09-2022 -- Verrà inaugurato ufficialmente mercoledì 21 settembre il Parco Fluviale dello Strona, un progetto importante e ambizioso che è diventato realtà grazie al recupero di una vasta area abbandonata lungo l’omonimo torrente.



“Sono cinque anni che come amministrazione ci stiamo adoperando per questo progetto, dal 21 settembre daremo la possibilità ai nostri concittadini e a quelli dei comuni limitrofi di poter godere di un’area davvero magnifica e immersa nella natura -commenta Claudio Pizzi, sindaco di Casale Corte Cerro-. Questa zona è stata abbandonata per troppo tempo, il nostro impegno è quello di trasformarla radicalmente rendendola fruibile soprattutto per i più giovani.”



I lavori del valore di 600mila euro rientrano nell’ampio progetto di connessione ecologica denominato “Dal Mare all’Orta” e sono stati finanziati dall’Unione Montana Cusio Mottarone e da un bando della Fondazione Cariplo. L’area è composta da tre laghetti didattici, una zona coperta per le scolaresche e l’intero parco è attrezzato con strutture, panchine e vegetazione che permettono di godere appieno delle peculiarità della zona che è particolarmente piacevole perché immersa nella natura.

Il 21 settembre, come detto, ci sarà l’inaugurazione, il programma della giornata prevede alle ore 10.30 il saluto delle autorità, alle ore 11 la visita guidata del parco con esperti biologi, laboratori artistici per i bambini e poi a seguire l’aperitivo.

Durante l’inaugurazione le scuole potranno visitare il parco e avere precise informazioni per programmare uscite sul territorio; la partecipazione all’evento è gratuita ed è rivolta in particolare agli istituti scolastici dei comuni coinvolti nel progetto.

r.a.