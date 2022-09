Nessun Iframes

OMEGNA –08-09-2022 -- È stata una corsa contro il tempo quella per rifare il tetto dell’asilo di Cireggio, che è andata decisamente a buon fine. Lunedì infatti piccoli del nido, al loro rientro accompagnato dal tradizionale suono della campanella, si sono ritrovati un tetto nuovo. Ad annunciare con palese soddisfazione questo traguardo raggiunto sono stati il vicesindaco Mimma Moscatiello e l’assessore Andrea Viganò, durante una conferenza stampa convocata ad hoc.



«In questa occasione è stata rifatta la copertura dell’asilo, che presentava delle importanti infiltrazioni, per un costo superiore a 100 mila euro. Si tratta di un lavoro che è stato rimandato negli anni proprio perché può essere svolto soltanto nel mese di agosto e con una grande sinergia con l’ufficio tecnico non solo siamo riusciti a trovare un’azienda disposta a lavorare in questo periodo ma siamo riusciti anche a mantenere i tempi di consegna – ha sottolineato Moscatiello».



«Siamo in attesa di ricevere le riserve espresse dalla regione Piemonte per il finanziamento di 2 milioni e 800 mila euro per la realizzazione del nuovo asilo, ha proseguito Viganò. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, che attualmente è stato ipotizzato nella frazione di Cireggio, ed è a disposizione di settanta bambini. Stiamo valutando anche eventuali ricollocazioni: la nostra idea è che possa essere più centrale e quindi più facilmente accessibile per le famiglie».