MIASINO - 09-09-2022 --La Società Cooperativa Vedogiovane, ha fatto il punto della situazione, con una nota stampa diffusa, sull'accoglienza temporanea di cittadini ucraini presso la foresteria del Monastero Agostiniano di Miasino.

A giugno hanno avuto inizio i lavori di allestimento e preparazione dei locali predisposti all'accoglienza, con i primi arrivi alla data del 24 giugno. A fine agosto erano presenti come ospiti 20 persone, di cui 7 nuclei famigliari con a seguito 8 minori. Già a luglio, però 7 persone hanno lasciato la struttura di accoglienza con la volontà di rientrare in Patria attraverso i viaggi organizzati in pullman dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio novarese. Si è proceduto con la richiesta dei documenti necessari all'assistenza sanitaria ( cambio del medico ed esenzione ) e per alcuni, il permesso di soggiorno temporaneo.

A partire dal mese di luglio si sono svolte nella struttura lezioni di apprendimento della lingua italiana tenute dalla mediatrice sig.ra Tatiana Chonyuk a cadenza bisettimanale ,che hanno ottenuto gradimento e visto la partecipazione di quasi tutti gli ospiti.

Ha preso il via, inoltre, un percorso di accompagnamento all' inclusione sociale e lavorativa dei cittadini che consentirà di acquisire competenze trasversali e di base , comprendere una comunicazione in lingua italiana e saperla gestire in forma scritta e/o orale. In questo periodo estivo sono stati organizzati spazi e tempi dedicati ad attività ludico/ricreative e di animazione :

Il sindaco, Giorgio Cadei, si è complimentato con la gestione di Vedogiovane, "esempio di buona pratica da seguire nelle nostre piccole realtà.

In primis al fine di dare un supporto/aiuto a cittadini che stanno vivendo una situazione assurda e complicata.In secondo luogo perché può essere sicuramente un veicolo di integrazione nonché di ripopolamento del Comune.Ringraziamo (Amministrazione comunale e Vedogiovane) molto il Monastero Agostiniano mater unitas di Miasino per la pronta disponibilità, la sensibilità e la concessione dei locali che hanno permesso la realizzazione di questa buona pratica gestionale, senza la disponibilità delle consorelle e dell'ordine Agostiniano nulla avrebbe preso il via".