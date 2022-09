Nessun Iframes

OMEGNA - 09-09-2022 -- Don Gian Mario Lanfranchini festeggia 25 anni di sacerdozio. In occasione di questo significativo punto d’arrivo del suo percorso sacerdotale l’Amministrazione Comunale di Omegna gli ha espresso un un personale ringraziamento.

«L’amministrazione comunale rivolge i più sinceri complimenti a Don Gian Mario Lanfranchini per l’importante traguardo raggiunto. Dal 2013 a oggi il suo lavoro da Parroco è stato importante e prezioso all’interno della nostra comunità, impegnandosi anche a favore dei più giovani. Con il suo ruolo di Vicario episcopale ha inoltre provveduto a unire le diverse realtà di fedeli del territorio dei Laghi. L’augurio è che possa vivere altri traguardi così significativi per la sua vita sacerdotale nella nostra Parrocchia».

L’Amministrazione Comunale presenzierà domenica 11 settembre alle 17 alla cerimonia celebrativa presso la Collegiata Sant’Ambrogio.