OMEGNA - 10-09-2022 --Questo fine settimana i fratelli Marco e Pierdomenico Cavagna si recheranno nel campo di concentramento di Letterkenny, in Pennsylvania, per ripercorrere il viaggio compiuto nel luglio 1943 da loro padre Savio Cavagna. Arruolato nell’Esercito Italiano, fu fatto prigioniero dai soldati americani quando sbarcarono in Sicilia e fu condotto negli Stati Uniti d’America presso il campo di Letterkenny, uno dei ventuno siti che ospitarono prigionieri di guerra italiani nel continente a stelle e strisce. Nello specifico a Letterkenny lavorarono 1.250 nostri connazionali e formarono il 321° Battaglione Quartiermastro che si legò con la vicina comunità di Chambersburg.



«Non tutti conoscono l’esistenza dei campi di concentramento americani – spiega Marco –. Erano molto differenti rispetto a quelli europei. Mio padre ci rimase fino al 1946, quando la guerra era già finita da qualche mese. In quel periodo a Letterkenny fu a tutti gli effetti un prigioniero ma mi raccontò che fu retribuito». Una volta liberato, sbarcò con la nave a Napoli e impiegò molti mesi prima di tornare nella sua città d’origine, Omegna. «Trovò un’Italia completamente distrutta e mi ricordò sempre quanta fatica fece per risalire la penisola» racconta Marco.



Invitati da A.M.P.I.L. – Associazione per la memoria dei prigionieri italiani a Letterkenny –, Marco e Pierdomenico prenderanno parte alle commemorazioni a 77 anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Il viaggio si sarebbe dovuto tenere nel marzo 2020, ma lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha costretto gli organizzatori a rimandare la simbolica visita.



«A voi tutti giunga il caloroso saluto della nostra Città di Omegna sul lago d’Orta e il ringraziamento alle Comunità Italo-Americane di Chambersburg e di Letterkenny per l’ospitalità offerta agli italiani, oggi come allora» il messaggio trasmesso dall’Amministrazione Comunale che reca in dono, per mano di Marco e Pierdomenico, una targa con lo stemma del Comune di Omegna, accompagnata da un libro di fotografie di Walter Zerla che illustra le bellezze del nostro territorio.

Foto: sito Ampil