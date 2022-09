Nessun Iframes

ARMENO - 11-09-2022 --Si concludono domenica 11 settembre i festeggiamenti, organizzati dalla Parrocchia in collaborazione con la Pro Loco, gli alberghieri ed il Comune dfi Armeno per il Giubileo del V Centenario di Luciago Proprio per l'eccezionalità dell'evento storico, la comunità accoglierà la presenza di Monsignor Franco Giulio Brambilla.

L'incontro con il Vescovo di Novara, alle ore 15, sarà un'occasione di confronto aperto con tutte le rappresentanze di Armeno, per confermare la ferma convinzione che potere religioso e potere civile sono due realtà inscindibili.