CASTANO PRIMO – 11-09-2022 -- Torna con una chiara vittoria il Gozzano dall’Annibale Sacchi di Castano Primo. Al termine di un’autorevole prestazione i ragazzi di Mister Schettino si sono imposti con un perentorio 0-2 grazie a reti di Pennati e Sangiorgio arrivate una per tempo. Viene così immediatamente recuperata la sconfitta interna della scorsa settimana col Pinerolo. La cronaca:

11° Battistella solo davanti a Vagge spara alto

13° amm Vono

15° amm Boccadamo

17° colpo di testa di Sangiorgio para agevolmente Di lernia

20° Sangiorgio centra da sinistra per Molinari che manca il pallone

22° Gatti in contropiede contrato dalla difesa

23° amm Nicastri fallo su Milani

27° Vono, innescato da Nicastri, mette in mezzo per Pennati che è lesto a ribadire in rete per il vantaggio del Gozzano

35° Gran tiro da fuori di Lomolino Vagge respinge corto su Milani e si salva di nuovo sul sulla seconda conclusione

41° Testa di Urso para in acrobazia Vagge

Si va al riposo sullo 0-1. In avvio di ripresa al 49° il raddoppio di Sangiorgio viene annullato per fuorigioco

57° tira da fuori Vono, la palla si perde sul fondo

58° Gatti è fermato da un grande intervento di Da Luz a pochi passi da Vagge

63° Calcia Gatti Pennati devia a lato

65° Slalom di Sangiorgio in area avversaria, la conclusione batte imparabilmente Di Lernia

67° amm Manfrè fallo su Sangiorgio

72° Battistello di testa da due passi ancora riesce a respingere Vagge

75° amm Rao

80° amm Montalbano

90° amm Mazzotti

90+3 amm Romolino

90+4 De Filippo spara su Di lernia. Sulla respinta calcia sopra la traversa.

Finisce dopo cinque minuti di inutile recupero col primo successo esterno dei rossoblù. Ora il Gozzano aspetta al D’Albertas un’altra neopromossa, il Chisola, sconfitta oggi 0-2 in casa dal Vado e ferma a quota 0 in classifica. (FAB)



Castanese - Gozzano 0 – 2 (0-1)



MARCATORI: 27' pt S. Pennati (G), 65’ L. Sangiorgio (G)



CASTANESE: A. Di Lernia, S. Boccadamo, M. Lomolino, N. Molinari (64° Manfrè), A. Sorrentino, N. Mara, A. Gatti, A. Battistello, N. Milani, A. Urso, A. Latini (74° N:Diaye).

A disposizione: S. Tota, A. Lorenzi, F. Ornaghi, A. Grieco, L. Facchini, A. Diana, L. Cavaliere.

All: Marco Molluso



GOZZANO: A. Vagge, M. Di Giovanni, F. Nicastri (46° Turato), S. Pennati (82° Gemelli), I. Brondani Da Luz, A. Dalmasso, R. Molinari (64° Scarpa), N. Mazzotti, E. Rao (76° Montalbano), R. Vono (82° De Filippo), L. Sangiorgio.

A disposizione: L. Vallacchi, A. Gasparoni, D. Kambo.

All: Massimiliano Schettino



Arbitro: signor Francesco Gai di Carbonia

Note: Spettatori circa 200. Corner Castanese 3 Gozzano 2. Recupero 1 e 5 minuti. Giornata di sole. Terreno in buone condizioni.