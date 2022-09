Nessun Iframes

OMEGNA - 12-09-2022 -- Nel fine settimana appena trascorso i fratelli Marco e Pierdomenico Cavagna si sono recati negli USA, nel campo di concentramento di Letterkenny, in Pennsylvania, per ripercorrere il viaggio compiuto nel luglio 1943 da loro padre Savio Cavagna. Arruolato nell’Esercito Italiano, fu fatto prigioniero dai soldati americani quando sbarcarono in Sicilia e fu condotto negli Stati Uniti d’America presso il campo di Letterkenny, uno dei ventuno siti che ospitarono prigionieri di guerra italiani nel continente a stelle e strisce. Nello specifico a Letterkenny lavorarono 1.250 nostri connazionali e formarono il 321° Battaglione Quartiermastro che si legò con la vicina comunità di Chambersburg.

Invitati da A.M.P.I.L. – Associazione per la memoria dei prigionieri italiani a Letterkenny –, i fratelli Cavagna hanno preso parte alle commemorazioni a 77 anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale.