GOZZANO 13-09-2022 -- Con una toccante cerimonia religiosa, celebrata nella basilica di San Giuliano a Gozzano domenica 11 settembre, don Stefano Capittini ha salutato la cittadina cusiana dopo nove anni di “pastorale” in “aiuto” a don Enzo Sala.

La sua parrocchia ora è Orta San Giulio e alcune realtà limitrofe. Il Sindaco Gianluca Godio, presente con la Giunta e molti esponenti dell’Amministrazione Comunale, ha voluto esprimere i ringraziamenti della Comunità verso il sacerdote con il quale ha condiviso numerose iniziative. Nel salutare il religioso, il Primo cittadino Gozzanese lo ha definito come sacerdote di fine spiritualità, prete di grande umanità e uomo di profonda cultura, come hanno dimostrato i suoi studi concretizzati nel volume "I canonici di San Giuliano a Gozzano: undici secoli di storia attraverso il loro archivio" .



Godio ha voluto rimarcare, nel suo discorso al termine della messa, la disponibilità e l’aiuto avuto nei momenti difficili della pandemia e che il nostro è “ un grazie velato di malinconia: quando un amico parte per un nuovo incarico come Parroco di Orta, anche se si è contenti per lui, si vorrebbe tenerlo sempre vicino a noi e, spiritualmente lo sarà”. Godio ha poi concluso augurando a don Stefano un buon cammino pastorale nella nuova comunità. (FAB)