ARMENO - 14-09-2022 -- Anche il sindaco, il vicesindaco, il presidente della Pro Loco, una rappresentante comunale, un referente dell'Associazione Allevatori di Armeno hanno partecipato, sabato 10 settembre , al momento inaugurale della Fiera Agricola di Oleggio, straordinariamente svoltasi in questo periodo e non, come da tradzione, il 1° maggio.

Il sindaco di Oleggio, Andrea Baldassini ha spiegato il legame fra Armeno e Oleggio: le due amministrazioni auspicano che il progetto di "Rigenerazione urbana" presentato insieme nell'ambito del PNRR, possa concludersi positivamente,

Ecco parte dell'intervento del sindaco di Armeno alla Fiera Agricola di Oleggio