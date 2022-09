Nessun Iframes

OMEGNA - 15-09-2022 -- Al via ad Omegna gli interventi di manutenzione idraulica del Rio Bertogna. L’area interessata sarà quella compresa tra via Carcallo e via Verta, lungo il tratto terminale del Rio Bertogna in prossimità della confluenza nel Torrente Strona.



Le opere in progetto prevedono la pulizia e la rimozione degli arbusti che si sono sedimentati nel corso degli anni nella zona della vasca d’accumulo a monte della briglia filtrante. Lo stesso tipo di intervento verrà effettuato dal ponte sulla via Carcallo allo sbocco del Rio Bertogna nel Torrente Strona. La superficie totale interessata è di circa 6.450 metri quadrati. Al fine di garantire e conservare in perfetta efficienza le opere esistenti, qualora vengano rinvenute, occorrerà rimuovere ogni ostacolo vegetazionale e lapideo in corrispondenza della briglia.



I tempi previsti per la realizzazione del lavoro di manutenzione idraulica sono pari a trenta giorni. Il costo degli interventi ammonta a 20mila euro, interamente finanziati dalla Regione Piemonte.